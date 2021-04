Jadwal Liga Eropa Live SCTV Malam Ini Man United vs Granada, AS Roma vs Ajax & Arsenal di TV Online

Jadwal Liga Eropa Babak Perempatfinal via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV ada Manchester United vs Granada, AS Roma vs Ajax di TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Eropa ( Europa League ) leg kedua babak perempatfinal yang tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung Indosiar mulai Jumat (16/4/2021), ada Manchester United vs Granada pukul 02.00 WIB.

Selain Man United vs Granada, ada pertandingan lain di Liga Eropa antara Villarreal vs Dinamo Zagreb, AS Roma vs Ajax Amsterdam dan Slavia Praha vs Arsenal dan tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com

Pertandingan babak perempatfinal di Jadwal Piala Eropa yang tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV hanya Manchester United vs Granada.

Sedangkan duel Villarreal vs Dinamo Zagreb, AS Roma vs Ajax Amsterdam dan Slavia Praha vs Arsenal tayang di Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live Net TV & TV Online, Everton vs Tottenham, MU, Chelsea & Liverpool Main

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI, Atalanta vs Juventus, AC Milan vs Genoa & Napoli vs Inter

Baca juga: Hasil Liga Champions : Real Madrid & Man City Susul PSG dan Chelsea ke Babak Semifinal

Baca juga: Jadwal Piala Menpora 2021 Malam Ini Live Indosiar Ada Persija vs PSM, Persib Bandung vs PSS Besok

Manchester United di atas angin saat menjamu Granda di Stadion Old Trafford.

Manchester United yang bertamu ke markas Granada berhasil membungkam tuan rumah.

Bertanding di Stadion Los Carmenes, Manchester United menang dengan skor 2-0, Jumat (9/4/2021) dini hari WIB.

Marcus Rashford mencetak gol pembuka pada menit ke-31 setelah berhasil memanfaatkan umpan panjang Victor Lindeloef.

Rashford berlari mengungguli bek Granada untuk menjangkau bola sebelum melepaskan tendangan ke sudut kiri bawah gawang yang tak mampu dihalau kiper Rui Silva.

Man United lalu menggandakan keunggulan via tendangan penalti Bruno Fernandes pada menit ke-90.