Nikmati Paket Bukber Nikmat Harga Merakyat di Hotel Blue Atlantic Internasional Banjarmasin

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bagi Anda yang bingung ingin buka puasa di mana, mengajak keluarga, relasi serta teman-teman? jawabannya bisa langsung ke Hotel Blue Atlantic Internasional Banjarmasin.

Pada Ramadan 1442 H kali ini, hotel yang berada di Jalan Pangeran Antasari No 18, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ini menyediakan paket Special Ramadan.

Yakni, nikmatilah Paket Bukber Nikmat Harga Merakyat. Ada tujuh menu pilihan bagi Anda yang bisa dihilangkan dengan murah meriah.

"Tujuh menu pilihan itu, yakni menu ayam kungpau, ayam asam manis, ayam geprek, ayam saus tiram, patin dabu dabu, patin colo-colo, fuyunghay sayur. Harganya per menu serba Rp 29 ribu," kata Sous Chef Hotel Blue Atlantic Internasional Banjarmasin, Maji, Kamis (15/4/2021)

Menu Bukber Nikmat Harga Merakyat di Hotel Blue Atlantic Internasional Banjarmasin, Kamis (15/4/2021). (BANJARMASINPOST.CO.ID/NURHOLIS HUDA)

Dijelaskan Maji, dari sebanyak tujuh menu pilihan di atas, semua mendapatkan free takjil (semisal, agar-agar dan kurma, serta teh hangat dan soup).

Masih dijelaskan Maji, selain menu di atas, juga ada menu buffet ada pilihan dari harga Rp 65.000, Rp 75.000 dan Rp 85.000.

"Ini terdiri dari lauk dua macam (main course), sayur, dan gorengan (second course) serta sup). Harga tergantung dari variasi menu dan makanan, semakin banyak semakin menyesuaikan harganya," sebutnya.

Pelayanan buka puasa di Hotel Blue Atlantic Internasional Banjarmasin dibuka mulai sore pukul 18.00 Wita, hingga selesai.

"Mulai hari ini sudah dibuka dan antusias syukur Alhamdulillah banyak. Bagi Anda yang mau reservasi, bisa dipesan melalui WA 082188887378 atau melalui sambungan telepon 05113271889," urainya.