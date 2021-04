Susunan Pemain AC Milan vs Genoa di Liga Italia Live Bein Sports 2, Ibra Absen, Rebic & Leao Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Genoa di Liga Italia, Minggu (18/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Zlatan Ibrahimovic absen, Rafael Leao dan Ante Rebic main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Genoa di Liga Italia Serie A, Minggu (18/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Zlatan Ibrahimovic absen, Rafael Leao dan Ante Rebic main.

Skuad AC Milan akan menjamu Genoa pekan ke 31 Liga Italia. Rafael Leao gantikan peran Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic dipastikan tidak akan memperkuat AC Milan pada pekan ke 31 Liga Italia saat menjamu Genoa.

Duel AC Milan vs Genoa di Liga Italia akan berlangsung pada Minggu, (18/4/2021) pukul 18.30 WIB di stadion San Siro.

Pemain berusia 39 tahun itu diberi kartu merah oleh Fabio Maresca dalam pertandingan melawan Parma.

Hakim olahraga memutuskan larangan hanya satu pertandingan untuk Zlatan Ibrahimovic, itu merupakan pukulan berarti bagi AC Milan.

Dikutip dari laman Sempremilan, Rabu, (14/4/2021), Pelatih AC Milan, Stefano Pioli akan memaksimalkan pertandingan untuk meraih poin penuh.