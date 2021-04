Fokus Kalahkan Man United di Liga Eropa, Dzeko Lupakan 'Pencopotan' Jabatan Kapten AS Roma

Edin Dzeko (kapten) merayakan golnya bersama rekan satu timnya pada laga kelima Grup A yang mempertemukan AS Roma vs Young Boys di Stadion Olimpico, Jumat (5/12/2020) dini hari WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Manchester United (Man United) akan menjamu AS Roma pada leg 1 semifinal Liga Eropa (Europa League).

Bomber AS Roma Edin Dzeko menyambut antusias dan mengatakan melupakan 'kehilangan' ban kapten untuk fokus kalahkan Manchester United..

Jadwal leg pertama semifinal Liga Eropa antara Man United vs AS Roma adalah pada Jumat (30/4/2021) dini hari mendatang di Old Trafford

Sementara pertandingan leg 2 semifinal Liga Eropa, AS Roma vs Man United akan berlangsung pada 7 Mei mendatang di Stadio Olimpico.

Baca juga: Kata-kata Ole Tahu Man United Lawan AS Roma di Semifinal Liga Eropa, Eks Man City Jadi Sorotan

Baca juga: Jadwal Semifinal Liga Eropa Live SCTV, Man United vs AS Roma, Villareal vs Arsenal

Giallorossi mengalahkan Ajax dengan agregat 3-2, menang 2-1 di Amsterdam dan imbang 1-1 di Olimpico

Adapun The Red Devils, mereka menyingkirkan Granada dengan agregat 4-0, setelah medaih kemenangan 2-0 di kandang dan tandang.

Dikutip dari laman Football Italia, Jumat, (16/4/2021), Edin Dzeko yakin Roma bisa melewati Manchester United di semifinal Liga Europa.

Tetapi mantan pemain Manchester City dan jangan mengakui timnya harus kuat secara mental saat melakoni laga melawan Manchester United.

Pemain asal Bosnia itu mencetak gol penyeimbang saat pertandingan leg 2 peremfinal setelah gol Brian Brobbey yang memungkinkan Giallorossi menyingkirkan Ajax Amsterdam dari perempat final dengan agregat 3-2.

“Kami melakukannya pada akhirnya, dan itu yang paling penting, bahkan jika kami menderita pada dua kaki,” kata Dzeko kepada Sky Sport Italia.