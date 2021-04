Kata-kata Ole Tahu Man United Lawan AS Roma di Semifinal Liga Eropa, Eks Man City Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer langsung buka suara setalah tahu timnya melawan AS Roma di babak semifinal Liga Eropa (Europa League).

Mantan pemain Manchester City, Edin Dzeko rupanya jadi perhatian Ole Gunnar Solskjaer pada pertemuan Man United vs AS Roma nanti.

Manchester United memastikan diri lolos ke semifinal Piala Eropa 2021 setelah menyingkirkan wakil Spanyol Granada Jumat (16/4/2021) dini hari WIB di babak perempat final.

Menang 2-0 atas Granada di Stadion Old Trafford, Manchester United lolos ke babak semifinal Liga Eropa secara meyakinkan dengan keunggulan agregat akhir 4-0.

Sedangkan AS Roma berhak menantang Manchester United di partai semifinal usai menghentikan napas raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam dengan keunggulan 3-2.

Jadwal Leg pertama pertama semifinal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma adalah pada Jumat 30 April dini hari WIB mendatang yang berlangsung di Stadion Old Trafford.

Sedangkan Olimpico Stadium bakal menghelat leg kedua AS Roma vs Manchester United pada 7:Mei.

Soal AS Roma, pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyindir sinis soal AS Roma yang hanya bisa bermain bertahan saat melawan Ajax Amsterdam di babak perempat final.

"Saya belum terlalu banyak melihat AS Roma, saya tahu mereka memainkan laga yang sulit di dua leg melawan Ajax Amsterdam," terang Solskjaer, dikutip dari laman Football Italia.

Namun juru taktik asal Norwegia itu kemudian memukul rata bahwa AS Roma layaknya seperti klub-klub Liga Italia lainnya yang cenderung bermain bertahan.