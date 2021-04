Susunan Pemain Chelsea vs Man City Piala FA Live Bein Sports 1, Tuchel Siapkan Ziyech & Havertz

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Man City di Piala FA, Sabtu (17/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 1 tak pasti Live Streaming RCTI, Kevin de Bruyne disimpan Pep Guardiola, Thomas Tuchel siapkan trio Kai Havertz, Hakim Ziyech dan Oliver Giroud.

Duel Chelsea vs Manchester City di FA Cup dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 dan belum tentu via RCTI +. Trio Kai Havertz, Hakim Ziyech dan Oliver Giroud main, Kevin de Bruyne istirahat.

Bertanding di stadion Wembley, baik Chelsea maupun Manchester City sejatinya sedang sama-sama dalam kondisi on fire usai memastikan diri lolos ke semifinal Liga Champions 20/21.

Pada leg kedua perempat final, Manchester City berhasil mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 1-2 (agregat 2-4), sementara Chelsea meski kalah 0-1 dari Porto namun mereka tetap unggul gol agregat 2-1.

Berbekal kemenangan tersebut, Manchester City dan Chelsea pun resmi jadi wakil Inggris pada partai final kompetisi tertinggi antar benua biru musim ini.

Namun sebelum mentas di semifinal Liga Champions, kedua tim yang sama-sama memiliki warna kebanggaan biru ini harus lebih dulu berduel di semifinal Piala FA.

Secara statistik pertemuan terakhir, Manchester City terlihat unggul dari The Blues.

Sempat saling mengalahkan di dua partai terakhir, namun The Sky Blues mampu catatkan empat kemenangan atas Chelsea, sedangkan tim London cuma sekali.