Susunan Pemain Leeds vs Liverpool di Liga Inggris Live Streaming Mola TV, Mo Salah Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Leeds vs Liverpool di Liga Inggris, Selasa (20/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Mo Salah main

Liverpool akan bertandang ke markas Leeds United pada pekan ke-32 Premier League 2020/21, Selasa (20/4/2021).

Demi empat besar, meski baru saja patah hati di Eropa, The Reds pasti dituntut untuk meraih hasil terbaik di Elland Road.

Tengah pekan kemarin, Liverpool hanya bermain imbang 0-0 menjamu Real Madrid pada leg kedua babak perempat final Liga Champions dan harus tersingkir.

Setelah kalah 1-3 di Spanyol pada leg pertama, pasukan Jurgen Klopp harus rela tereliminasi.

Namun, performa Liverpool di Premier League masih cukup menjanjikan.

Mereka selalu menang dalam tiga laga terakhirnya, yakni 1-0 atas Wolverhampton, 3-0 atas Arsenal, dan 2-1 atas Aston Villa.