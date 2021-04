Kondisi Ibrahim Anak Arya Saloka di Bulan Ramadan 2021, Putri Anne Tak Syuting Sinetron

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak lagi jadi artis, Putri Anne , Istri Arya Saloka pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta ini jarang memiliki teman dekat berprofesi sama.

Meski demikian Putri Anne memiliki sosok sahabat baik yang ia kenal.

Ia adalah Tasya Nur Medina.

Putri Anne dan Tasya Nur Medina saat ini berkolaborasi merilis koleksi hijab Ramadan 2021.

Putri Anne pun memberikan pujiannya kepada Tasya Nur Medina.

Ia berterimakasih kepada Tasya karena telah menjadi pendengar baik dan saudara yang baik untuknya.

"Ternyata sesusah itu photo sama mahkluk mungil ini

Kolase foto Putri Anne, Ranty Purnamasari, dan Faradina Tika (INSTAGRAM/arya.anne_saloka)

ketawa mulu! Gak bisa ditahan lagi.. gimana ini mau photoshoot serius!!

Buca thank you for being a good friend, a good listener, a good sister, on top of all, thank you for being a wonderful person," tulis Putri Anne.

Ramadhan 2021 tahun ini dipastikan Putri Anne tak syuting sinetron.

