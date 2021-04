LINK Streaming TV Online Man United vs Burnley Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, Cavani Main

Link Live Streaming Man United vs Burnley di Liga Inggris, Minggu (18/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Edinson Cavani main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Man United vs Burnley di laga Liga Inggris, Minggu (18/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Edinson Cavani main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Manchester United vs Burnley via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Burnley bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Edinson Cavani main.

Duel Manchester United vs Burnley di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Laga Manchester United vs Burnley akan tersaji pada hari Minggu, 18 April 2021 pukul 22.00 WIB di Stadion Old Trafford.

Manchester United sebelumnya menaklukkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 di Stadion Tottenham Hotspur.

Gol-gol Manchester United tercipta di babak kedua lewat gelandang Brasil Fred, striker Uruguay Edinson Cavani dan penyerang muda Inggris Mason Greenwood.

Sementara gol hiburan The Lilywhites diciptakan oleh pemain internasional Korea Selatan Son Heung-min.

Di sisi lain, Burnley datang dengan modal yang kurang baik usai takluk dari Newcastle United dengan skor 2-1 di Turf Moor.

Dua gol yang disarangkan bek kanan Jacob Murphy dan sayap Prancis Allan Saint-Maximin hanya sanggup dibalas oleh gol pemain internasional Republik Ceko Matej Vydra.