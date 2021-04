SESAAT LAGI Link TV Online Atalanta vs Juventus Liga Italia Live Streaming Bein Sports 2

Sesaat Lagi Link Live Streaming Atalanta vs Juventus di Liga Italia, Minggu (18/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo absen

Atalanta akan menjamu juara bertahan Juventus pada pekan ke-31 Serie A 2020/21, Minggu (18/4/2021).

Duel di Gewiss Stadium ini sangat krusial dalam persaingan di empat besar.

Atalanta saat ini memiliki 61 poin di peringkat 4, cuma tertinggal satu poin dari Juventus di peringkat 3, dan dua poin di belakang peringkat 2 AC Milan.

Namun, Atalanta juga cuma unggul dua poin atas Napoli yang berada di posisi 5.

Kalau untuk mengejar pemimpin klasemen Inter Milan (74 poin), mungkin sebaiknya dilupakan saja.

Pekan sebelumnya, Atalanta dan Juventus sama-sama meraih tiga poin.