Susunan Pemain & Link Streaming Napoli vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini, Romelu Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Napoli vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Senin (19/4/2021)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Napoli vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Senin (19/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Napoli vs Inter Milan dimulai pukul 02.00 WIB

Link Live Streaming Napoli vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaku main.

Duel Napoli vs Inter Milan di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Pemimpin klasemen Inter Milan akan bermain tandang melawan peringkat 5 Napoli pada pekan ke-31 Serie A 2020/21, Senin (19/4/2021).

Lawatan ke Stadio Diego Armando Maradona ini tidak bakal mudah.

Napoli sementara merupakan tim tertajam ke-3 di Serie A musim ini dengan torehan 65 golnya, hanya kalah dari Atalanta (71) dan Inter (69). Dari 65 gol itu, 15 gol disumbangkan oleh Lorenzo Insigne.

Napoli juga tercatat selalu menang dalam enam laga kandang terakhirnya di Serie A.

Dalam enam laga itu, pasukan Gennaro Gattuso mengalahkan Fiorentina 6-0, Parma 2-0, Juventus 1-0, Benevento 2-0, Bologna 3-1, dan Crotone 4-3.

Home form itulah salah satu modal mereka untuk berjuang menembus empat besar.