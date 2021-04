Kondisi Asli Rumah Tangga Sule dan Nathalie Terungkap via Putri Delina, Mimik Rizky Febian Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holscher tengah jadi sorotan. Ini akibat postingan ibu sambung Rizky Febian dan Putri Delina itu.

Bahkan, Nathalie Holscher menghapus semua foto kebersamaannya dengan Sule di instagramnya.

Diberitakan sebelumnya, Nathalie Holscher membagikan wajahnya ketika sedang bercucuran air mata di pipinya.

Namun demikian, belum diketahui apa gerangan yang menjadi masalah dari istri komedian kondang tersebut.

Bahkan, ia membagikan potret dirinya ketika sedang bercucuran air mata hingga dibubuhi caption 'kuat' dalam postingan tersebut.

Postingan Nathalie Holscher menangis

(instagram nathalieholscher)

Tak hanya itu, Nathalie kembali membagikan sebuah postingan yang membuat publik semakin bertanya-tanya.

Namun postingan tersebut sudah di hapus oleh Nathalie.

Meski sudah di hapus, postingan tersebut sudah terlanjur tersebar hingga dibagikan oleh akun gosip di Instagram @lambe_turah.

"Enough is enough. I'm done (sudah cukup, aku sudah selesai)," tulisnya di Instagram story selanjutnya.

Melihat unggahan tak biasa dari Nathalie Holscher membuat netizen menjadi bertanya-tanya mengenai rumah tangganya dengan Sule.