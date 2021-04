Perlakuan Nathalie pada Anak-anak Sule Saat Heboh Hapus Foto Suami di IG, Putri Delina Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holscher yang baru terbina mendadak jadi sorotan.

Penyebabnya, Nathalie Holscher menghapus foto dan video kebersamaan dengan ayah Rizky Febian dan Putri Delina itu di akun instagramnya.

Padahal pasangan yang menikah di 15 November 2020 ini sebelumnya tampak harmonis dalam rumah tangga mereka.

Ibu sambung Rizky Febian itu mengunggah foto di Instagram Story lewat akun @nathalieholscher.

Nathalie Holscher tampak menitikkan air mata.

Bahkan, ia juga menuliskan keterangan di fotonya yang berbunyi 'kuat'.

Postingan Nathalie Holscher menangis (instagram nathalieholscher)

Tak hanya itu, unggahan Nathalie berikutnya juga bikin netizen khawatir.

"Enough is enough, I'm done!," tulis Nathalie Holscher.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi Nathalie Holscher dan Sule terkait hal tersebut.

Lantas bagaimana perlakuan Nathalie pada anak-anak Sule kini?