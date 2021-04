Jadwal Liga Italia Live Bein Sports & RCTI Malam Ini AC Milan vs Sassuolo, Juventus & Inter Lusa

Jadwal Liga Italia Pekan 31 Live Streaming Bein Sports 2 Malam Ini, AC Milan vs Sassuolo, Spezia vs Inter & Juventus vs Parma Lusa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Italia 2020/2021 pekan 32 via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu Live Streaming RCTI dan Siaran Langsung RCTI. Pada Rabu (21/4/2021) dinihari atau malam ini ada Verona vs Fiorentina & AC Milan vs Sassuolo.

Big match yang layak dinanti dalam giornata Liga Italia Serie A kali ini adalah duel Roma vs Atalanta dan Napoli vs Lazio. Selain itu ada laga Spezia vs Inter Milan dan Juventus vs Parma via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Duel AC Milan vs Sassuolo di Jadwal Liga Italia malam ini diakses via Live Streaming Bein Sports 2 tanpa via Live Streaming RCTI ataupun Siaran Langsung RCTI. Sedangkan duel Verona vs Fiorentina via Live Streaming Bein Sports 1.

Sementara itu laga Spezia vs Inter Milan dan Juventus vs Parma berlangsung Kamis (22/4/2021) via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Asa AS Roma untuk memperbaiki kondisi dan merebut satu tiket ke ajang Eropa musim depan akan diuji saat menjamu Atalanta.

La Dea tentu bukan lawan yang mudah. Apalagi mereka baru saja mengalahkan Juventus dan naik ke peringkat 3 klasemen Liga Italia.

Atalanta tercatat selalu menang dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Roma inkonsisten dengan hasil 1 menang, 1 imbang, dan 3 kalah dari 5 laga terakhir.

Hal tersebut turut membuat posisi anak asuh Paulo Fonseca masih terjebak di peringkat 7 klasemen Serie A dan terpaut 4 poin dari Lazio di atasnya.

Lebih buruk lagi bagi Roma karena mereka tak bisa mengalahkan Atalanta di 6 pertemuan terakhir di Serie A. 4 kekalahan dan 2 imbang didapat Roma dengan 3 kekalahan beruntun bagi mereka.

Terakhir kali Roma bisa mengalahkan Atalanta terjadi pada 20 Agustus 2017 lewat eksekusi tendangan bebas Aleksandar Kolarov.