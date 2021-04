Susunan Pemain AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia Live Bein Sports 2 Malam Ini, Ibrahimovic Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia Serie A, Rabu (21/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Zlatan Ibrahimovic absen diganti Hakan Calhanoglu, Ante Rebic dan Rafael Leao.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia Serie A, Rabu (21/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Zlatan Ibrahimovic masih absen, diganti Hakan Calhanoglu, Rafael Leao dan Ante Rebic main.

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Sassuolo dimulai pukul 23.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming AC Milan vs Sassuolo bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Hakan Calhanoglu, Rafael Leao dan Ante Rebic gantikan Zlatan Ibrahimovic yang absen.

Duel AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live Bein Sports & RCTI Malam Ini AC Milan vs Sassuolo, Juventus & Inter Lusa

Baca juga: Jadwal Liga Champions Babak Semifinal Live SCTV, Real Madrid vs Chelsea dan PSG vs Manchester City

Baca juga: Jadwal Semifinal Liga Eropa Live SCTV, Manchester United vs AS Roma & Villarreal vs Arsenal

Baca juga: Jadwal Final Piala Menpora 2021 Live Indosiar, Persija Jakarta vs Persib Bandung di Leg 1

AC Milan akan terus berupaya mengejar Inter Milan, memanfaatkan 7 laga tersisa.

Rossoneri saat ini duduk sebagai runner-up klasemen Serie A, dengan koleksi 66 poin. Selisih poin dengan Inter Milan kian menipis setelah skuad Antonio Conte hanya membawa 1 poin dari kandang Napoli di laga terbaru. Kini, AC Milan terpaut 9 poin dengan Nerazzurri di puncak klasemen Serie A.

Oleh karena itu, jika ingin mempertebal kans merebut scudetto, Ante Rebic dan kolega harus bisa memaksimalkan sisa laga yang ada. Namun, melawan Sassuolo tak akan mudah, karena Neroverdi sedang berupaya membangun tren positif.

Usai tumbang 2-1 dalam laga kontra Inter, pasukan Roberto De Zerbi segera bangkit lagi dengan mendapat 2 kemenangan beruntun jelang laga ini. Atas hasil itu, Sassuolo kini duduk di peringkat 8 dengan 46 poin.

Prediksi AC Milan vs Sassuolo: Data Statistik Laga

Pada paruh musim pertama, Sassuolo kalah dari AC Milan saat berstatus tuan rumah. Rossonerri pun lebih digdaya dalam 5 laga terakhirnya kontra Sassuolo, dengan mengoleksi 4 kemenangan dan satu hasil imbang.

Akan tetapi, situasi bisa berubah jika menilik catatan kandang milik Rebic dan kolega. Dari 7 laga kandang terbaru, skuad Pioli hanya mendapat 1 kemenangan, 3 kalah dan 3 imbang. Satu-satunya kemenangan didapatkan dari laga terakhir kontra Genoa yang tuntas dengan skor 2-1.