Susunan Pemain Aston Villa vs Man City di Liga Inggris Pekan Ini, Kevin de Bruyne Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Villa vs Man City di Liga Inggris, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Kevin de Bruyne main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Villa vs Man City di laga Liga Inggris, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Kevin de Bruyne main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Aston Villa vs Manchester City via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 02.15 WIB.

Link Live Streaming Villa vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Kevin de Bruyne main.

Duel Aston Villa vs Manchester City di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Man City baru saja tersingkir dari Piala FA setelah dikalahkan Chelsea pada babak semifinal, Sabtu (17/4/2021).

Dalam laga di Stadion Wembley itu The Citizens takluk dengan skor tipis 0-1.

Namun, tim besutan Pep Guardiola harus segera move on dari kekalahan tersebut dan fokus pada perburuan gelar juara EPL musim ini.

The Citizens hingga kini masih kokoh di puncak klasemen dengan 74 angka, selisih 8 poin dari rival sekotanya, Man United, yang berada tepat di bawahnya.

Enam pertandingan tersisa di penghujung musim ini tidak boleh disia-siakan oleh Kevin De Bruyne dan kolega. Kekalahan melawan Leeds tidak boleh terulang.

Dalam laga pada 10 April itu, The Citizens gagal menaklukkan The Peacocks yang bermain dengan 10 pemain sejak menit 46 setelah Liam Cooper menerima kartu merah.