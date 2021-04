Susunan Pemain Chelsea vs Brighton Liga Inggris Live Mola TV, Pulisic, Havertz & Mason Mount Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Brighton di Liga Inggris, Rabu (22/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Christian Pulisic main

Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Brighton di laga Liga Inggris, Rabu (21/4/2021). Mason Mount, Christian Pulisic; Kai Havertz main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Brighton via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Brighton bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Mason Mount, Christian Pulisic; Kai Havertz main.

Duel Chelsea vs Brighton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Laga di Stadion Stamford Bridge ini dapat ditonton secara langsung via live streaming Mola TV.

Thomas Tuchel baru saja meraih gelar perdananya bersama Chelsea sejak kehadirannya pada awal tahun ini.

The Blues mengalahkan Manchester City di partai final Piala FA, Sabtu (17/4/2021) lalu.

Man City sebenarnya lebih mendominasi permainan di laga final tersebut.

Chelsea lebih bertumpu pada serangan balik dan mengandalkan kecepatan Hakim Ziyech dan Mason Mount.

Namun, hal itu ternyata sangat efektif dan membuat mereka mampu mencetak 1 gol kemenangan.