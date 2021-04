Susunan Pemain Juventus vs Parma di Liga Italia, Cristiano Ronaldo Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Parma di Liga Italia Serie A, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Juventus vs Parma di Liga Italia Serie A, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo absen.

Siaran Langsung Liga Italia antara Juventus vs AC Parma dimulai pukul 01.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Juventus vs Parma bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Cristiano Ronaldo absen.

Duel Juventus vs AC Parma di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live Bein Sports & RCTI Malam Ini AC Milan vs Sassuolo, Juventus & Inter Lusa

Baca juga: Susunan Pemain AC Milan vs Sassuolo di Liga Italia Live Bein Sports 2 Malam Ini, Ibrahimovic Absen

Baca juga: Susunan Pemain Persija vs Persib Final El Clasico Piala Menpora 2021, Simic & Ezra Walian On Fire

Baca juga: Susunan Pemain Chelsea vs Brighton Liga Inggris Live Mola TV, Pulisic, Havertz & Mason Mount Main

Juventus dan Parma sama-sama meraih hasil minor pada pekan terakhir. Gialloblu, julukan Parma, tumbang secara dramatis melawan Cagliari dengan skor 4-3.

Padahal, kubu Ennio Tardini mampu unggul dengan 1-3 hingga menit 65. Namun, tim asuhan Roberto D'Aversa kehilangan konsentrasi dan gagal mempertahankan keunggulan tersebut.

"Dalam hal permainan, kami mengendalikan untuk sebagian besar pertandingan. Karenanya kami tidak bisa menjelaskan kebobolan 2 gol di menit terakhir," ujar pelatih Parma, Roberto D'Aversa menanggapi kekalahan kontra Cagliari.

Hasil tersebut menggenapkan rekor Parma tidak pernah menang dalam 4 laga terakhir Serie A.

Secara keseluruhan Gialloblu telah kalah 3 kali dan imbang 1 kali, 2 kekalahan di antaranya terjadi secara beruntun.

Kini peluang Gialloblu keluar dari zona degradasi semakin jauh panggang dari api.