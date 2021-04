Jadwal Piala Menpora Live Indosiar, Persija vs Persib Leg 1, PSM vs PSS Sleman Perebutan Juara 3

Jadwal Piala Menpora 2021 Babak Final via Live Streaming Indosiar, Persija vs Persib Leg 1 dan Persib vs Persija Leg 2, PSM v PSS rebutan juara 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Piala Menpora 2021 babak Final Leg 1 via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar yang dimulai Kamis (22/4/2021) ada duel Persija Jakarta vs Persib Bandung atau Persib vs Persija. Sedangkan PSM vs PSS akan rebutan juara tiga.

Selain Persija vs Persib, pada Minggu (25/4/2021) berlanjut dengan laga Leg 2 antara Persib Bandung vs Persija Jakarta di Final Piala Menpora 2021 yang tayang via Live Streaming TV Online Indosiar. Duel PSM Makassar vs PSS Sleman perebutan posisi ketiga.

Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar akan tetap menayangkan Jadwal Piala Menpora 2021 babak Final Persija Jakarta vs Persib Bandung ataupun Persib vs Persija. Sedangkan PSM vs PSS akan rebutan juara tiga.

Babak Final Piala Menpora 2021 akan digelar sebanyak dua leg. Leg pertama digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta yang berlangsung mulai Kamis (22/4/2021) malam dan Minggu (25/4/2021). Selain Persija vs Persib, ada juga duel Persib Bandung vs Persija Jakarta dan PSM Makassar vs PSS Sleman via Live Streaming TV Online.

Persib Bandung dan Persija Jakarta akan saling berhadapan pada partai puncak alias final Piala Menpora 2021.

Persib baru saja memastikan menembus final Piala Menpora setelah menyudahi perlawanan alot dari PS Sleman (PSS) pada leg kedua semifinal, Senin (19/4/2021).

Laga PSS vs Persib yang digelar di Stadion Manahan Solo berakhir imbang dengan skor 1-1.

Persib sempat tertinggal terlebih dulu akibat gol dari penyerang muda PSS, Saddam Gaffar, pada menit ke-72.

Ezra Walian menjadi penyelamat Persib setelah mencetak gol via sundulan pada menit ke-83.

Hasil imbang itu cukup membuat Maung Bandung, julukan Persib, melenggang ke final Piala Menpora.