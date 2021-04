Susunan Pemain Spezia vs Inter Milan Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports 2, Romelu Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Spezia vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Spezia vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku main.

Pemimpin klasemen Inter Milan akan bertandang ke Stadio Alberto Picco untuk menghadapi peringkat 14 Spezia pada pekan ke-32 Serie A 2020/21, Kamis (22/4/2021).

Nerazzurri pasti tak ingin terpeleset lagi.

Akhir pekan kemarin, Inter bermain imbang 1-1 markas Napoli. Gol Christian Eriksen memberi Inter satu poin.

Catatan 11 kemenangan beruntun Inter pun terhenti.

Hasil itu membuat keunggulan 11 poin tim asuhan Antonio Conte atas peringkat 2 AC Milan terpangkas menjadi sembilan angka.

Jika sampai gagal mengalahkan Spezia, maka mereka akan memberi Milan kesempatan untuk kembali memangkas jarak.