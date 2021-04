Susunan Pemain Tottenham vs Southampton Liga Inggris Malam Ini Live Mola TV, Kiprah Pengganti Mou

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Tottenham vs Southampton di Liga Inggris, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Mola TV, Kiprah Ryan Mason

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Tottenham vs Southampton di laga tunda Liga Inggris, Kamis (22/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Laga perdana Ryan Mason, pengganti Jose Mourinho.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Tottenham vs Southampton via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 00.00 WIB.

Link Live Streaming Tottenham vs Southampton bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Ryan Mason akan mencapai rekor di laga perdananya sebagai pelatih di Liga Inggris.

Duel Tottenham vs Southampton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Peringkat 7 Tottenham akan menjamu peringkat 14 Southampton dalam lanjutan kompetisi Premier League 2020/21, Kamis (22/4/2021). Ini adalah laga tunda dari pekan ke-29.

Laga ini seharusnya digelar pada 20 Maret 2021. Namun, laga ini ditunda seiring partisipasi Southampton di perempat final FA Cup.

Tottenham maupun Southampton sama-sama sedang berada dalam form yang mengecewakan.

Tottenham tanpa kemenangan dalam tiga laga terakhirnya di Premier League.

Akhir pekan kemarin, pasukan Ryan Mason bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Everton, di mana sepasang gol Harry Kane memberi mereka tambahan hanya satu poin.

Sementara itu, Southampton baru saja menelan dua kekalahan beruntun yang menyesakkan.