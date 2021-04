Aldi Taher Mimpi Jadi Gubernur DKI Jakarta, Usai Gagal Vaksin Covid-19 di Balai Kota

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aldi Taher hadiri Pemprov DKI yang mulai hari ini membuka vaksinasi Covid-19 bagi pekerja seni di Balai Agung, kompleks Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat.

Ya, sejumlah artis dan pekerja seni lainnya pun tampak antusias mengikuti acara yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.

Ia tampak datang mengenakan jas berkelir cokelat lengkap dengan peci hitam di kepalanya.

Walau tampak antusias, ternyata mantan suami penyanyi dangdut Dewi Persik ini tak jadi divaksin hari ini.

Baca juga: Obat Khusus Didapat Nathalie Holscher dari Dokter Kandungan, Ini Reaksi Sule

Baca juga: Ulang Tahun Ardi Bakrie, Perlakuan Nia Ramadhani Beri Persembahan Tak Biasa Pada Suami Disorot

"Saya mau cerita nih rahasia, jadi hari ini saya ke-pending (tunda) karena saya kan penyintas kanker," ucapnya, Kamis (22/4/2021).

Perawat yang memeriksanya sebelum divaksin pun meminta artis multi talenta ini agar terlebih dulu meminta surat izin dari dokternya.

Surat tersebut penting meminimalisir dampak atau kejadian ikut pascaimunisasi (KIPI).

"Sudah daftar tadi, cuma setelah konsultasi ke dokter belum bisa divaksin dulu. Karena penyintas kanker, maka harus ada surat keterangan dari dokter," ujarnya.

Walau gagal divaksin, pria yang tenar dengan lagu Nissa Sabyan I Love You So Much ini tetap tak berkecil hati.

Ia pun berharap bisa mendapat kesempatan ditemani Gubernur Anies Baswedan aaat divaksin Covid-19.

"Insya Allah nanti Pak Jokowi calling atau pak Anies Baswedan sendiri yang langsung nemenin," tuturnya.

Bahkan, artis fenomenal ini sempat berkelar ingin menjadi penerus Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Doakan saja, Insya Allah saya jadi gubernur nanti atau enggak jadi wakil gubernur," tuturnya.

Baca juga: Cantiknya si Gadis Bandung Annisa Aulia Yasmin Di Preman Pensiun 5, Anak Buah Kang Mus Tergoda

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Gagal Divaksin Covid-19 di Balai Kota, Aldi Taher Mimpi Jadi Gubernur DKI Jakarta,.