Susunan Pemain AS Roma vs Atalanta Liga Italia Live Bein Sports 2 Malam Ini, Edin Dzeko Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Roma vs Atalanta di Liga Italia Serie A, Kamis (22/4/2021)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain Roma vs Atalanta di Liga Italia Serie A, Kamis (22/4/2021)

Siaran Langsung Liga Italia antara AS Roma vs Atalanta dimulai pukul 23.30 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan belum tentu di RCTI +.

Link Live Streaming Roma vs Atalanta bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 2 dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Edin Dzeko main.

Duel AS Roma vs Atalanta di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan tak pasti via RCTI +.

Tekad Giallorossi untuk bercokol di 4 besar diprediksi makin sulit seiring penampilan yang angin-anginan.

Sempat menang atas Bologna pada pekan 30, anak asuh Paulo Fonseca kembali menderita kekalahan di markas Torino.

Hasil tersebut membuat peringkat di klasemen pun tak beranjak di urutan 7 lewat koleksi 54 poin.

Paulo Fonseca berharap seluruh pemainnya menaikkan motivasi bertanding.

Apalagi Atalanta, calon lawan AS Roma nanti, secara permainan sangat stabil.

“Yang pertama adalah motivasi. Liga belum selesai. Sekarang kami harus memikirkan pertandingan melawan Atalanta. Kami tidak tampil bagus melawan Torino dan kami tidak bermain seperti yang seharusnya kami lakukan, meskipun kami tidak kehilangan identitas kami,” ucap Fonseca.