Para Kartini PT PLN di Tengah Perkasanya Mesin PLTU Asam Asam

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - RA Kartini merupakan sosok yang gigih dalam memperjuangan hak perempuan agar perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang pendidikan.

Perempuan juga bisa menentukan pilihan hidup tak harus atas paksaan orangtua dan perempuan juga bisa sekolah setinggi-tingginya.

Berkat perjuangan Kartini tersebut, banyak perempuan Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang mungkin dulu tidak pernah terbayangkan dapat dilakukan oleh perempuan.

Para Kartini PT PLN di PLTU Asam Asam (PT PLN (Persero) UPK Asam Asam)

Seperti halnya para Kartini PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam, meskipun di tengah megahnya PLTU Asam Asam yang terkenal dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat maskulin.

Mereka juga dapat berkontribusi besar terhadap kehandalan pembangkit dan pasokan listrik untuk masyarakat borneo.

Suci Ananda Ayu Ningtiyas merupakan salah satu Srikandi PLN UPK Asam Asam yang bergerak di bidang Sekretariat.

Suci Ananda Ayu Ningtiyas (PT PLN (Persero) UPK Asam Asam)

“Meskipun pegawai perempuan di sini tidak sebanyak pegawai laki-laki, tapi kami sangat dihargai dan diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang memiliki pengaruh besar dalam kinerja perusahaan,” cetusnya.

Hal senada dicupkan Dony Ocniza selaku Manajer Unit Pelaksana Pembangkitan Asam Asam.

“Bertepatan dengan peringatan hari Kartini (21/04/2021), PLN resmikan gerakan Srikandi PLN via zoom meeting dan youtube live dengan tema Women Empowerment PLN 2021: Stronger than Before, yang mana harapannya hal itu menjadi titik balik bangkitnya pembangunan potensi srikandi-srikandi PLN yang lebih berani dan mau menjadi srikandi terbaik atau pemimpin masa depan,"pungkasnya. (aol)