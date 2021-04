Singkirkan Anya Geraldine & Ranty Maria, Amanda Manopo Jadi Pilihan Maia Estianty untuk Calon Mantu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pamor Amanda Manopo sedang naik imbas Sinetron Ikatan Cinta. Hal ini juga menimpa Maia Estianty.

Bahkan, ibu Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani ini memilihnya sebagai calon menantu ideal ketimbang Ranty Maria dan Anya Geraldine.

Alasan Maia Estianty, pemeran Andin di Ikatan Cinta tersebut sesuai selera putra keduanya, El Rumi.

Hal tersebut terungkap pada acara Rumah Seleb MNCTV dengan tema Cari Mantu Bunda Maya.

Sebelumnya, Irwan Musry tersebut menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Pada acara tersebut, Raffi Ahamad mengajak Bunada Maia sapaan akrab Maia Estianty untuk bermain games bersama mereka.

Dalam games, suami Nagita Slavina telah mempersiapkan pertanyaan untuk Maia.

Dalam segmen tersebut Maia hanya dipersilahkan menjawab yes or no dan memberikan komentar atas jawabannya.

Kemudian Maia Estianty diberikan beberapa nama untuk dipilih sebagai calon menantu untuk El Rumi.

Pada babak pertama, foto Amanda Manopo dan Ranty Maria ditampilkan.

