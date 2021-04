Susunan Pemain Arsenal vs Everton Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini, Aubameyang Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Everton di Liga Inggris, Sabtu (24/4/2021) via Live Streaming Mola TV

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Everton di laga Liga Inggris, Sabtu (24/4/2021) via Live Streaming Mola TV. Aubameyang dan Lacazette absen.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Arsenal vs Everton via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 02.00 WIB.

Aubameyang dan Lacazette main.

Duel Arsenal vs Everton di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Peringkat 9 Arsenal akan menjamu peringkat 8 Everton di Emirates Stadium pada pekan ke-33 Premier League 2020/21, Sabtu (24/4/2021).

Dua tim ini terpaut tiga poin di klasemen sementara.

Di laga terakhirnya, Arsenal hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Fulham.

Arsenal bahkan nyaris kalah sebelum Eddie Nketiah mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+7.

Sementara itu, Everton baru saja meraih tiga hasil seri beruntun di Premier League.

Terkini, pasukan Carlo Ancelotti bermain 2-2 kala menjamu Tottenham. Gylfi Sigurdsson memborong dua gol.