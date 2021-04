Wabah Corona Kalsel, Pelaku Pariwisata di Banjarmasin Berharap Ikut Divaksin Covid-19

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Wabah Corona Kalsel, sejumlah pelaku usaha pariwisata di Banjarmasin berharap mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19 yang telah diprogramkan Pemko Banjarmasin khususnya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) sejak beberapa waktu lalu.

Bahkan diketahui belum lama tadi mereka yang juga tergabung dalam Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Banjarmasin sudah mengajukan permohonan ke Pemko Banjarmasin untuk mendapatkan vaksinasi.

Keinginan untuk dilakukan vaksinasi ini, lantaran mereka kerap bersentuhan langsung dengan para pelancong yang berkunjung ke Kota Banjarmasin.

"Sementara kami mengajukkan yang divaksinasi terlebih dahulu sekitar 126 orang, termasuk juga untuk para guide," ujar Sekretaris ASITA Banjarmasin, Siti Aisyah.

Baca juga: Wabah Corona Kalsel, Inilah Langkah-langkah Tes Genose C19 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

Baca juga: Wabah Corona Kalsel, Pemberian Vaksin Covid-19 Terus Berlangsung, Dinkes Balangan Bakal Sasar Lansia

Baca juga: Wabah Corona Kalsel, Dua Hari Berturut-turut Puluhan Pasien Covid-19 di Tala Dipulangkan

Baca juga: Wabah Corona Kalsel, Pasien Covid-19 Balita di Tala Bertambah, Kluster Keluarga Tetap Mendominasi

Siti Aisyah menambahkan bahwa keinginan ini sendiri juga mendapat respon positif dari Penjabat Wali Kota Banjarmasin.

"Dan kita diminta juga membawa lansia untuk vaksinasi nantinya, tentu kita siap melakukan persyaratan tersebut," jelasnya.

Di sisi lain, dia juga menekankan bahwa vaksinasi itu perlu lantaran ada banyak klien yang berada di luar daerah yang ingin berkunjung ke Banjarmasin.

Dan kerap para klien bertanya-tanya, apakah mereka (pelaku usaha pariwisata, red) sudah divaksin atau belum.

"Saat itu, kami jawab saja belum divaksin. Tapi, kami mengatakan bahwa ketika mereka datang ke Banjarmasin, kami tentu akan melakukan rapid test antigen agar mereka merasa aman," bebernya.