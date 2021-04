Hari Kartini dan Semangat Kemandirian Wanita ala Lexi Lady

Editor: Eka Dinayanti



BANJARMASINPOST.CO.ID – Setiap tahun masyarakat Indonesia khususnya para wanita selalu memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April.

Hari Kartini kerap dirayakan karena menjadi simbol semangat emansipasi kaum wanita Indonesia yang mencerminkan kemandirian mereka dalam menjalankan kehidupan sosial serta ekonomi.



Seiring berjalannya waktu, semangat emansipasi wanita ala Kartini ini terus menginspirasi jutaan wanita Indonesia untuk menjadi perempuan-perempuan tangguh yang menjalani hidup secara aktif dan mandiri.

Salah satunya seperti yang ditunjukan oleh Selva Marisa (34) seorang wanita yang berprofesi sebagai Graphic Designer dan menggemari dunia otomotif khususnya roda dua,

Sebagai perempuan mandiri yang aktif dalam bekerja dan membangun kehidupan sosial, Selva panggilan akrabnya, tentu memiliki tingkat mobilitas yang tinggi.

Dan untuk mendukung kebutuhan mobilitas tinggi tersebut, ternyata Selva memilih Yamaha Lexi sebagai teman berkendara setianya.



Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Selva memilih Yamaha Lexi sebagai partner berkendara hariannya.

Pertama sebagai seorang Graphic Designer, Selva tentu sangat peduli terhadap estetika tampilan desain motor dan Lexi dinilainya memiliki desain yang stylish.

Lalu kedua, kehadiran Lexi didukung oleh banyak fitur moderen yang fungsional sehingga memudahkannya dalam melakukan rutinitas harian.

Ketiga, adanya aplikasi My Yamaha Motor yang #canggihMAXImal sehingga semakin memepermudah Selva dalam menjaga kondisi motor tetap prima.

“Menjadi seorang wanita aktif dan mandiri adalah kebanggaan tersendiri untuk saya karena selain tidak merepotkan orang lain saya bisa terus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Mobilitas yang tinggi memang menjadi tantangan tersendiri, maka dari itu saya lebih suka naik sepeda motor karena lebih cepat dan praktis. Dan motor yang saya anggap paling pas untuk mendukung kesibukan saya itu adalah Lexi. Selain desainnya stylish dan anak muda banget, motor ini juga punya banyak fitur bermanfaat seperti Power Socket untuk charging smartphone lalu bagasinya juga cukup luas untuk menaruh alat-alat kerja. Terus ada aplikasi My Yamaha Motor juga, buat aku yang orangnya gampang lupa, ngerasa kebantu banget dengan adanya fitur service reminder, jadi tau nih kapan harus bawa motor kebengkel untuk perawatan rutin,” ungkap wanita yang juga merupakan anggota komunitas Yamaha Lexi Community Indonesia chapter Jakarta ini.



Selva sendiri merupakan salah seorang konsumen terpilih Lexi yang pada tanggal 3 April 2021 kemarin berkesempatan mengikuti ajang Lexi Lady Time bersama Public Figure Anya Geraldine.

Banyak rangkaian aktivitas menarik yang diikutinya seperti menjadi seorang Teknisi Yamaha ketika melakukan check kondisi sepeda motor Lexi milik peserta, lalu dilanjutkan dengan city touring, make up class, outfit make over, photoshoot hingga gala dinner di hotel berbintang.



Selama rangkaiaan tersebut, para peserta termasuk Selva yang merupakan Lexi Lady juga menadapat treatment premium yang membuat mereka merasa #banggaMAXImal sebagi konsumen pengguna Lexi.

Treatment spesial tersebut meliputi penyambutan karpet merah, valet parking khusus untuk Lexi, hingga tempat duduk Lexi Lady yang mendapat sentuhan dekorasi cantik. (aol)