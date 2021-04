Jadwal Liga Inggris Live Net TV Malam Ini, Liverpool vs Newcastle & West Ham vs Chelsea Live Mola TV

Jadwal Liga Inggris Pekan 33 via Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV malam ini, Liverpool vs Newcastle dan West Ham vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Inggris Premier League pekan 33 yang tayang di Live Streaming Net TV dan Live Streaming Mola TV. Malam ini ada Liverpool vs Newcastle dan West Ham vs Chelsea.

Sementara Laga krusial untuk Liverpool, Chelsea dan Manchester United. Semua laga Liga Inggris bisa diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Ada dua pertandingan di Jadwal Liga Inggris yang akan tayang di Live Streaming Net TV pekan ini, yakni Sheffield United vs Brighton & Hove Albion dan Aston Villa vs West Bromwich Albion. Sedangkan duel malam ini yakni Liverpool vs Newcastle dan West Ham vs Chelsea di TV Online

Jadwal Liga Inggris pekan 33 akan dimulai pada malam ini tepatnya pada Sabtu (23/4/2021) dini hari WIB.

Baca juga: Susunan Pemain & Link Streaming Indosiar PSM vs PSS Piala Menpora 2021 Live TV Online, Wanggai Absen

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports 2 Mulai Malam Ini, Juventus, Inter Milan & AC Milan Lusa

Ada pertandingan Arsenal vs Everton yang tayang di Mola TV pada jam 02.00 WIB.

Laga sengit karena perbedaan posisi keduanya di tabel Klasemen Liga Inggris tak terlalu signifikan.

The Gunners saat ini berada di urutan kesembilan klasemen sementara Liga Inggirs, tiga poin di belakang Everton yang nangkring di urutan kedelapan.

The Gunners telah menang enam kali, imbang empat kali dan kalah enam kali dari 16 pertandingan liga kandang mereka musim ini.

Rekor ini mungkin bisa membangkitkan kepercayaan diri mereka saat berjumpa Everton untuk membalas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama.

Pada Sabtu (24/4/2021) malam, ada pertandingan Liverpool vs Newcastle United pada jam 18.30 WIB.