LINK Streaming Liverpool vs Newcastle Liga Inggris Malam Ini Live TV Online Mola TV, Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Liverpool vs Newcastle di laga Liga Inggris, Minggu (25/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Diogo Jota dan Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Liverpool vs Newcastle via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 18.30 WIB.

Link Live Streaming Liverpool vs Newcastle bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Mo Salah dan Diogo Jota main.

Duel Liverpool vs Newcastle di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live Net TV Malam Ini, Liverpool vs Newcastle & West Ham vs Chelsea Live Mola TV

Baca juga: LINK Nonton TV Online PSM VS PSS Piala Menpora 2021 Live Streaming Indosiar Jam 20.30 WIB

Baca juga: Jadwal Liga Spanyol Live Bein Sports 1 Malam Ini Ada Real Madrid vs Real Betis, Barcelona Besok

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports 2 Mulai Malam Ini, Juventus, Inter Milan & AC Milan Lusa

Pertandingan Premier League yang tayang via live streaming di Mola TV ini menjadi misi bagi Liverpool untuk berburu tiket ke Liga Champions musim depan.

Saat ini, The Reds masih berada di posisi 7 klasemen Liga Inggris dengan 53 poin.

Jumlah poin skuad Jurgen Klopp sama dengan milik Tottenham Hotspur yang kini mengisi posisi 6, tetapi terpaut 2 poin dari West Ham dan Chelsea di urutan 5 dan 4.

Dengan hanya 6 laga tersisa di Premier League musim ini, tim-tim tersebut akan berebut posisi 4 di klasemen akhir nanti demi mendapatkan tiket Liga Champions musim depan.

Bagi Newcastle, laga yang tersisa bakal mereka manfaatkan untuk menjauh dari jurang degradasi.

Klub berjuluk The Magpies itu kini menempati urutan 15 klasemen Liga Inggris, terpaut 8 poin dari Fulham yang berada peringkat 18 alias zona degradasi.