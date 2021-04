Susunan Pemain West Ham vs Chelsea & Live Streaming TV Online Liga Inggris Malam Ini, Racikan Tuchel

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming West Ham vs Chelsea di Liga Inggris, Minggu (25/4/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Jesse Lingard main, Timo Werner disiapkan Thomas Tuchel.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming West Ham vs Chelsea di laga Liga Inggris, Minggu (25/4/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Jesse Lingard dan Timo Werner akan dimainkan Thomas Tuchel.

Siaran Langsung Liga Inggris antara West Ham vs Chelsea via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming West Ham vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Timo Werner disiapkan Thomas Tuchel, Jesse Lingard main.

Duel West Ham vs Chelsea di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: LINK Streaming TV Online PSM vs PSS Sleman Piala Menpora Live Indosiar, Saddam Gaffar Main

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Live Net TV Malam Ini, Liverpool vs Newcastle & West Ham vs Chelsea Live Mola TV

Baca juga: Jadwal Liga Italia Live RCTI & Bein Sports 2 Mulai Malam Ini, Juventus, Inter Milan & AC Milan Lusa

Baca juga: Susunan Pemain Man City vs Tottenham Final Carabao Cup Live Mola TV, De Bruyne & Gareth Bale Main

Kedua tim akan saling sikut demi berebut jatah Liga Champions musim depan.

Baik West Ham maupun Chelsea saat ini punya perolehan poin yang sama. Keduanya telah mengumpulkan 55 poin dari 32 partai yang telah dilakoni.

The Blues unggul selisih gol dan saat ini menempati peringkat 4 klasemen Liga Inggris, sementara West Ham berada di posisi 5.

Kedua tim berselisih 4 poin dengan Leicester City yang berada di tempat ketiga, sehingga, bagi Chelsea, laga malam nanti adalah upaya mempertahankan posisi peringkat saat ini.

Adapun kedua tim tentu tak mau kalah, sebab Liverpool dan Tottenham yang berada tepat dibawahnya dengan 53 poin juga siap merebut posisi 4 klasemen Liga Inggris.

Kedua tim sama-sama meraih hasil yang kurang memuaskan pada pekan lalu.