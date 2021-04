Beda Dari Amanda Manopo dan Gisel, Haico Van Der Veken Jadi Brand Ambassador Produk Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Amanda Manopo dan Haico Van Der Veken dipercaya sebagai brand ambassador dari produk makeup ternama.

Keduanya jadi bintang di Sinetron yang berbeda, Amanda di Ikatan Cinta dan Haico VDV di Sinetron Samudra Cinta.

Bila Amanda Manopo berpasangan dengan Arya Saloka, sementara Haico VDV jadi lawan main Rangga Azof.

Di Tengah kompetisi tayangan sinetron yang semakin mengetat, persaingan antara kedua pemeran utama wanita yakni Haico VDV dan Amanda Manopo juga terjadi di luar sinetron.

Selain memiliki kemampuan akting yang sama - sama memukau, wajah cantik dan kulit bersih yang dimiliki keduanya pun kerap menjadi bahan perbincangan.

Jika sebelumnya Amanda Manopo telah terlebih dahulu Madame Gie bersama Gisella Anastasia, kini giliran Haico Van Der Veken yang ditunjuk sebagai brand Ambassador dari produk make up Focallure yang cukup terkenal di Indonesia.

Hal ini diketahui melalui unggahan di akun instagram pribadi Haico, @haico.vdv, Sabtu (24/4/2021).

Sembari membagikan kabar bahagia itu, Haico juga turut membagikan momen saat dirinya bertransformasi mengenakan riasan dari brand yang menunjuknya sebagai seorang BA.

"Sudah Diverifikasi

You are what you think, girls!

I’m so excited to be the brand ambassador of @focallurebeauty

Lets #colorthelife with Focallure," tulis Haico.