BERLANGSUNG Link Bein Sports 2 Inter Milan vs Genoa Live Streaming TV Online Liga Italia Serie A

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Inter Milan vs Verona di Liga Italia Serie A, Minggu (25/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku main.

Sempat mendulang hasil positif dengan meraih 11 kemenangan beruntun pada periode 31 Januari hingga 11 April 2021, performa Inter menurun dalam 2 laga terakhirnya.

Anak asuh Antonio Conte hanya menorehkan skor imbang kala bersua Napoli, dan teranyar, saat melawan Spezia.

Salah satu sebab dari dua hasil draw tersebut sama belaka, yakni kebobolan terlebih dahulu.

Maka, ketika melawan Verona besok malam, penampilan agresif sejak awal laga perlu diperagakan oleh Romelu Lukaku dan kawan-kawan.

Hasil maksimal perlu didapatkan mengingat peluang Inter Milan untuk meraih Scudetto musim ini kian dekat.

Peluang bertabah besar mengigat, pekan lalu, AC Milan, yang berada di peringkat ke-2 menderita kekalahan dan kini berjarak 10 angka dari Inter.