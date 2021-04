BERLANGSUNG Link TV Online Fiorentina vs Juventus Liga Italia Malam Ini Live Bein Sports Xtra

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Fiorentina vs Juventus di Liga Italia Serie A, Minggu (25/4/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Fiorentina vs Juventus di Liga Italia Serie A, Minggu (25/4/2021) via Live Streaming Bein Sports Xtra dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Fiorentina vs Juventus dimulai pukul 21.00 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports Xtra dan belum tentu di RCTI + dan saat ini Sedang Berlangsung.

Link Live Streaming Fiorentina vs Juventus bisa diakses via Live Streaming Bein Sports Xtra dan belum tentu via Live Streaming RCTI +. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo main.

Duel Fiorentina vs Juventus di Liga Italia dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports Xtra dan tak pasti via RCTI +.

Baca juga: SESAAT LAGI Link Bein Sports Xtra Fiorentina vs Juventus Live Streaming TV Online Liga Italia

Baca juga: SESAAT LAGI Link Streaming Indosiar Persib Bandung vs Persija di Live TV Online Piala Menpora 2021

Baca juga: SESAAT LAGI Link Bein Sports 2 Inter Milan vs Verona Liga Italia Malam Ini Live TV Online

Baca juga: LINK TV Online Leeds vs Manchester United Liga Inggris Malam Ini, Live Streaming Mola TV

Pada pertemuan pertama musim ini, Juventus besutan Andrea Pirlo dipermalukan Fiorentina racikan Cesare Prandelli dengan skor 3-0 di Turin.

Fiorentina menang lewat gol-gol Dusan Vlahovic dan Martin Caceres, serta bunuh diri Alex Sandro.

Juventus bermain dengan 10 orang sejak Juan Cuadrado dikartu merah pada menit 18, ketika mereka tertinggal 0-1.

Fiorentina dan Juventus sama-sama meraih kemenangan di laga terakhir mereka.

Fiorentina mengalahkan tuan rumah Hellas Verona 2-1 lewat penalti Dusan Vlahovic dan gol Martin Caceres.

Sementara itu, Juventus menang 3-1 di markas Parma lewat dua gol Alex Sandro dan satu gol Matthijs de Ligt.