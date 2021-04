Peluang AS Roma Jelang Leg 1 Semifinal Liga Eropa, Edin Dzeko Sebut Man United Favorit Juara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Duel Manchester United (Man United) vs AS Roma leg 1 semifinal Liga Eropa akan berlangsung pada Kamis, (29/4/2021) mendatang di Old Trafford.

Pertandingan leg 2 semifinal Liga Eropa, As Roma vs Man United akan berlangsung pada 6 Mei mendatang di Stadio Olimpico.

Dikutip dari laman Football Italia, Minggu, (25/4/2021), Edin Dzeko mengakui Manchester United adalah tim yang difavorit juara di semifinal Liga Europa.

Tetapi, tidak ada yang mustahil jika Roma bekerja sebagai sebuah tim pada duel semifinal nanti.

“Kami mendapatkan tempat kami di semifinal dan harus terus memberikan yang terbaik, karena Anda tidak memainkan permainan seperti ini setiap hari,” kata Dzeko kepada Roma TV dikutip dari Football Italia.

Pihaknya mengetahui tim yang akan dihadapi merupakan tim liga Inggris yang kuat.

“Kita harus menyadari kemampuan kita, pertama dan terpenting. Kami tahu Manchester United adalah tim yang kuat dan mereka adalah favorit dalam dua pertandingan," lanjut Dzeko.

Meski begitu, fakta bahwa timnya berhasil mencapai semifinal memberi timnya hak untuk percaya pada diri mereka sendiri.