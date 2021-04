SESAAT LAGI Link Streaming TV Online Leeds vs Man City di Liga Inggris Live Mola TV Malam Ini

Sesaat Lagi Link Live Streaming Leeds vs Man United di Liga Inggris, Minggu (25/4/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Edinson Cavani Main

Untuk pertama kalinya sejak 2003 silam, Stadion Elland Road akan kembali menggelar laga antara Leeds Utd vs Man Utd, selepas The Whites kembali sanggup promosi ke EPL musim ini.

Jelang laga, tuan rumah Leeds tentu berambisi bisa menundukkan The Red Devils, mengingat mereka menelan kekalahan 6-2 dalam laga putaran pertama lalu di Old Trafford.

Secara rekor pertemuan di Divisi Utama dan Premier League, Man Utd memang lebih unggul ketimbang Leeds.

Dari total 87 pertemuan kontra Leeds, The Red Devils menang 35 kali, imbang 30 kali, dan 22 laga lainnya menjadi milik The Whites.

Leeds tentunya tak ingin mengulang hasil buruk seperti saat laga putaran pertama. Kala itu performa lini pertahanan mereka sangat kacau, hingga harus kebobolan 6 kali.

Kekalahan kandang dari sang rival, tentu menjadi hal yang sangat ingin dihindari oleh Leeds.