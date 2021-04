Krisdayanti Beri Kejutan, ini Daftar Lagu Mark Natama dan Rimar Callista di Indonesian Idol 2021

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akan ada kejutan dari Krisdayanti, simak juga Daftar Lagu Mark Natama dan Rimar Callista di Indonesian Idol 2021 berikut ini. Kans keduanya disorot Maia Estianty.

Ya, bocoran Indonesian Idol 2021 yang digelar Senin, (26/4/2021) pukul 21.00 WIB.

Nah, simak pula lagu yang dibawakan Top 2 Indonesian Idol 2021 di babak Result and Super Reunion malam ini.

Babak Result and Super Reunion merupakan puncak kompetisi Indonesian Idol 2021 setelah hampir 4 bulan menyeleksi siapa yang pantas menjadi The Next Idol.

Kini tersisa 2 kontestan yang menunggu hasil voting secara daring dari pendukung.

Mereka adalah Rimar Callista dan Mark Natama.

Update Jadwal Indonesian Idol 2021 (INSTAGRAM INDONESIAN IDOL)

Sebelum hasil voting diumumkan, Top 2 akan kembali tampil di panggung Indonesian Idol 2021 di babak Result and Super Reunion.

Pada babak ini, mereka tidak hanya bernyanyi secara solo, melainkan juga secara duet atau kolaborasi.

Rekan duet Top 2 pun tak main-main, seperti dibocorkan akun @indonesianidol melalui sebuah video singkat.