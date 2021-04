Jadwal Liga Eropa Babak Semifinal Pekan Ini, Manchester United vs AS Roma dan Villarreal vs Arsenal

Jadwal Liga Eropa 2021 Babak Semifinal Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV, Manchester United vs AS Roma dan Villareal vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Eropa 2021 babak Semifinal yang rencananya tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Manchester United vs AS Roma dan Villarreal vs Arsenal.

Manchester United, AS Roma, Villarreal dan Arsenal menjadi empat peserta tersisa yang akan bertarung di babak semifinal Liga Eropa (Europa League).

Berdasarkan skema, babak semifinal di Jadwal Liga Eropa 2021 akan mempertemukan Manchester United vs AS Roma dan Villarreal vs Arsenal. Belum laga mana yang akan tayang via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung SCTV.

Jadwal semifinal Liga Eropa 2021 akan berlangsung mulai serentak Jumat 30 April 2021 dini hari WIB mendatang (leg pertama) dan tayang di stasiun televisi SCTV.

Pertarungan akan dimulai dengan United lebih dulu berlaku sebagai tuan rumah di Old Trafford pada leg pertama.

Setelah itu, Cavani dkk gantian sowan ke Stadion Olimpico milik yang jadi kandang kebanggaan sang serigala Roma.

Untuk partai semifinal lainnya, Arsenal bakal menjajal kekuatan Villarreal.

Adapun duel leg kedua akan dilangsungkan Jumat 7 Mei mendatang.

Empat tim ini memastikan tiket ke semifinal setelah menyelesaikan pertandingan leg kedua perempat final, Kamis (15/4/2021) atau Jumat dini hari WIB.

Manchester United berhasil membekuk Granada 1-0 di Old Trafford berkat gol tunggal Edinson Cavani.