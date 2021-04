Modal Pogba Bawa Man United Bekuk AS Roma di Liga Eropa : 'Kami Ingin Trofi Ini Lebih dari Mereka'

Banner semifinal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma yang tayang pada Jumat (30/4/2021) dini hari yang di SCTV jam 02.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gelandang Manchester United Paul Poga merasa yakin dengan modal yang dimilikinya timnya untuk mengalahkan AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Eropa (Liga Europa).

Jadwal Liga Eropa antara Manchester United vs AS Roma adalah pada Jumat (30/4/2021) dini hari yang tayang di SCTV jam 02.00 WIB.

Laga leg pertama semifinal Liga Eropa Manchester United vs AS Roma akan berlangsung di Stadion Old Trafford.

Gelandang tuan rumah Manchester United, Paul Pogba menyebut timnya memiliki modal mentalitas juara untuk mengandaskan perlawan AS Roma, wakil Serie A Liga Italia.

Keyakinan Pogba tak lain karena peforma Manchester United mengalami peningkatan dibandingkan musim lalu.

Seperti melesatnya klub berjuluk Setan Merah hingga babak Semifinal Liga Eropa dengan melewati beberapa tim kuat.

Rinciannya mengalahkan AC Milan di babak 16 besar Liga Eropa dengan keunggulan agregat 2-1.

Kemudian meraih kemenangan meyakinkan di Perempat Final Liga Eropa atas wakil Spanyol Granada dengan skor agregat 4-0.

Bahkan dalam kompetisi domestik Liga Ingris, Setan Merah menempatkan dirinya di urutan kedua.

"Ini tantangan besar, cepat atau lambat kami harus menghadapi tim yang hebat," kata Paul Pogba dikutip dari laman UEFA.com.

Paul Pogba beraksi pada pertandingan Manchester United lawan Granada pada laga perempat final leg kedua Liga Europa, Jumat (16/4/2021) dini hari WIB. (AFP/OLI SCARFF)

“Kami memulai Liga Eropa dengan mentalitas juara dan berpikir untuk mengangkat trofi.