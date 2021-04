Penampakan Kantor Baru Luna Maya, Ada Meja dan Kursi Kerja Serupa di Drama Start Up

BANJARMASINPOST.CO.ID - Serba-serbi kehidupan aktris sekaligus Model Luna Maya kerap jadi sorotan. Di kantor barunya ada fasilitas meja dan kursi kerja dari Korea Selatan serupa di drama Start Up.

Tak hanya kisah percintaan, kesuksesan artis kelahiran Bali merintis karir dan bisnis menarik diperbincangkan.

Luna Maya memiliki lini bisnis yang cukup banyak di antaranya bisnis fashion, kuliner, dan travel.

Dari kerajaan bisnisnya, mantan kekasih Ariel NOAH pun memiliki sejumlah aset berharga.

Terbaru, Luna Maya telah membangun sebuah gedung yang difungsikan sebagai kantor baru.

Momen ini terungkap kala Ayu Dewi bertandang ke kantor baru Luna Maya itu, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Rabu (28/4/2021) dalam unggahan di kanal youtube MrsAyuDewi berjudul GREBEK RUMAH KEDUA LUNA MAYA.

"Kita mau grebek, eh, baru mau grebek udah kena dia ini. Iya kita mau grebek rumah kedua Luna Maya," ucap Ayu Dewi.

Luna Maya terlihat sudah membukakan pintu untuk kedatangan sahabatnya tersebut.

"Welcome to my office, not my house ya," tutur Luna.

Ukuran kantor itu disebut Luna lebih besar dari rumahnya.