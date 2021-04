Susunan Pemain Chelsea vs Fulham di Liga Inggris Pekan Ini, Thomas Tuchel Tetap Andalkan Pulisic

Prediksi Susunan Pemain Live Streaming Chelsea vs Fulham di Liga Inggris, Sabtu (1/5/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Christian Pulisic dimainkan Thomas Tuchel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Chelsea vs Fulham di laga Liga Inggris, Sabtu (1/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Christian Pulisic tetap dimainkan Thomas Tuchel.

Siaran Langsung Liga Inggris antara Chelsea vs Fulham via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak via Net TV pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Chelsea vs Fulham bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Thomas Tuchel kembali andalkan Christian Pulisic setelah cetak gol di Liga Champions.

Duel Chelsea vs Fulham di Liga Inggris dapat diakses via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan tak pasti via Net TV.

Baca juga: SKOR 1-0! Link Streaming SCTV PSG v Man City Live TV Online, Hasil Liga Champions di Babak Pertama

Baca juga: Susunan Pemain Crotone vs Inter Milan di Liga Italia Live Bein Sports 2, Romelu Lukaku Main

The Blues Chelsea pekan ini menjalani jadwal yang cukup sulit, setelah melawan West Ham di pertandingan Liga Primer Inggris akhir pekan kemarin.

Dengan kemenangan 0-1 skuat Chelsea kembali menjalani laga tandang kemarkas Real Madrid di laga leg pertama Liga Champion babak semifinal leg pertama dengan hasil imbang 1-1.

Dan akhir pekan ini anak asuh Thomas Tuchel kembali akan berlaga di Liga primer kontra Fulham.

Sementara Fulham memiliki keuntungan di laga ini, pasalnya skuat Fulham memiliki waktu istirahat yang cukup panjang untuk kembali bermain di Liga Primer Inggris.

Namun penampilan skuat Fuham masih sangat buruk dimana di laga terakhirnya Fulham hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Arsenal.

Dengan hasil imbang tersebut skuat Fulham masih belum mampu sekali pun meraih kemenangan di lima pertandingan terakhirnya.