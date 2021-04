Susunan Pemain Crotone vs Inter Milan di Liga Italia Live Bein Sports 2, Romelu Lukaku Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Crotone vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Sabtu (1/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Crotone vs Inter Milan di Liga Italia Serie A, Sabtu (1/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2 dan tak pasti tayang via Live Streaming RCTI. Romelu Lukaku main.

Jelang laga kontra Inter akhir pekan ini skuat Crotone memiliki bekal positif setelah di pertandingan terakhirnya mereka berhasil mengalahkan Parma dengan skor 3-4.

Dengan kemenangan tersebut skuat Crotone berhasil bangkit setelah di empat laga sebelumnya mereka selalu kalah.

Namun lawan berat telah menunggu mereka di mana skuat Inter akan menjadi lawanya di akhir pekan ini.

Sementara tamunya Inter Milan saat ini dalam performa on fire, dimana kemenangan 1-0 saat menjamu Verona pertengahan pekan kemarin menambah panjang rekor tak terkjalahkan skuat Inter di lima laga terakhir.

Dan akhir pekan ini melawan tim penghuni zona degradasi skuat Crotone anak asuh Antonio Conte jelas akan mudah meraih kemenangan.

Di lihat dari lima pertandingan terakhir kedua tim laga ini jelas tak seimbang di mana skuat Crotone hanya meraih 1 kemenangan dan 4 kali kalah.