Susunan Pemain Villarreal vs Arsenal Liga Eropa Live TV Online, Martin Odegaard Absen

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Villarreal vs Arsenal di Semifinal Liga Eropa, Jumat (30/4/2021) tak via Live Streaming SCTV, Martin Odegaard absen

Villarreal mengalahkan Dinamo Zagreb dengan skor 3-1 secara agregat untuk melaju ke empat besar, sedangkan Arsenal menyisihkan Slavia Praha dengan skor agregat 5-1 usai kemenangan 0-4 yang luar biasa di Ceko.

Pratinjau Pertandingan

Usai meraih kesuksesan besar bersama Sevilla di Liga Europa, Unai Emery tidak bisa meniru deretan kesuksesannya saat berada di kursi manajerial Arsenal, saat bos Spanyol harus menyaksikan timnya menelan kekalahan 4-1 dari Chelsea di final tahun 2019 sebelum tugasnya di Stadion Emirates harus berakhir secara tragis.

Namun Unai Emery telah menghidupkan kembali karir manajerialnya bersama Villarreal, yang telah memenangkan 11 dari 12 pertandingan Liga Europa mereka musim ini sejauh ini, termasuk rekor sempurna enam kemenangan dari enam pertandingan kandang mereka.

Villarreal juga berhasil mencetak setidaknya dua gol dalam enam kemenangan Liga Europa itu dan mengakhiri perjalanan Dinamo Zagreb di perempat final, tetapi mereka akan menyambut Arsenal di Spanyol dengan dua kekalahan liga berturut-turut dari Alaves dan Barcelona.

Tapi Arsenal juga tak benar-benar berada dalam performa yang bagus. Usai kemenangan sensasional 0-4 atas Slavia Praha di leg kedua laga kandang perempat final pada Jumat (16/4), mereka hanya menghasilkan satu poin di dua laga kandang beruntun, ditahan imbang 1-1 oleh Fulham sebelum dikalahkan Everton 0-1 di Emirates.