Kondisi Tubuh Dimas Saat Pulang ke Rumah Raffi Ahmad Disorot Nagita, Ibu Rafathar: Astagfirullah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah lama menghilang, Dimas Ahmad kembali pulang ke rumah presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Melihat kepulangan pria bernama asli Dimas Ramadhan itu, Nagita Slavina menyoroti kondisi tubuh 'kembaran' Raffi Ahmad itu.

Kini, Dimas Ahmad kembali pulang ke rumah artis yang membesarkan namanya.

Hal ini dikutip dari kanal milik orangtua Rafathar yakni YouTube RANS Entertainment, Kamis (29/04/2021).

Diketahui, Dimas Ahmad cukup lama tak muncul bersama Raffi Ahmad.

Bahkan, Dimas juga tak ada di rumah Raffi Ahmad di Andara sekitar separuh Ramadhan ini.

Mendadak, pemuda 20 tahun itu kembali datang.

"Dicari Mbak Gigi loe," ujar seorang karyawan RANS.

Dimas yang berjalan ke pintu merasa deg-degan karena sudah beberapa lama tak mengunjungi rumah tersebut.

"Oh Mbak Gigi masih inget? Oh my God. Deg-degan gaiss, jadi panik. Jadi kayak pertama ke Andara," tuturnya.