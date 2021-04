Kondisi Wajah Nikita Willy Penuh Jerawat Bikin Minder, Shireen Sungkar Sampai Ikut Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wajah mulus aktris Nikita Willy belakangan menjadi sorotan warganet akibat penuh jerawat. Ini menjadi kabar buruk oleh istri Indra Priawan Djokosoetono hingga menimbulkan reaksi Shireen Sungkar.

Kondisi kulitnya yang jerawatan terjadi pada bulan Januari sampai Maret 2021 lalu. Kejadian itu rupanya membuat Nikita Willy parno.

Istri bos taksi Blue Bird ini mengalami rasa takut yang amat mendalam sehingga tak berani menerima tawaran pekerjaan.

Ini Nikita Willy ungkapkan dalam instagramnya Rabu (28/4/2021), hanya untuk syuting di kanal youtubenya sendiri saja dia merasa tidak percaya diri.

Rasa minder muncul sampai dia enggan bertemu orang-orang. Menurut Nikita ini merupakan kejadian pertama sepanjang hidupnya yang ia alami.

Lalu seperti apa wajah Nikita Willy saat jerawatan parah?

“Aku inget waktu itu takut untuk nerima job bahkan untuk shooting youtube channel sendiri dan rasanya minder banget untuk ketemu orang, dan mulai membandingkan diri sama orang lain karena aku belum pernah mengalami hal ini sebelumnya... nangis setiap malam kalau liat muka ku di kaca dan malu banget karena punya skincare line kok jerawatan!?,

But one thing i learned, that everything goes away, your dark spots, your acne etc. Your skin doesn’t define you, your are not ugly and learn to embrace it,

Take care of yourself and don’t spend hours worrying about your skin,

I added My Acne Journey on my highlight, “ tulis Nikita Willy dalam caption seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id dari IG pribadinya, Jumat (30/4/2021).