MotoGP 2021
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2021 : Quartararo Pole Position, Rekan Setim Valentino Rossi Kedua
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2021 : Quartararo Pole Position, Rekan Setim Valentino Rossi Kedua, Jack Miller ketiga
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil MotoGP Spanyol 2021 Sesi kualifikasi telah berlangsung di Sirkuit Jerez pada Sabtu (1/5/2021) malam WIB. Fabio Quartararo raih pole posisition, disusul rekan setim Valentino Rossi, Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) dan Jack Miller (Ducati).
Hasil MotoGP Spanyol 2021 sesi kualifikasi meunjukkan pebalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sebagai rider tercepat.
Fabio Quartararo mencatatkan waktu lap 1 menit 35,755 detik. Dia mengungguli rekan setim Valentino Rossi, Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) dan Jack Miller (Ducati) yang secara berurutan menempati peringkat kedua dan ketiga.
Berkat Hasil MotoGP Spanyol 2021 ini, Fabio Quartararo berhak meraih pole position untuk balapan utama MotoGP Spanyol 2021.
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Artinya, Fabio Quartararo akan memulai balapan MotoGP Spanyol dari urutan terdepan.
Fabio Quartararo sudah dua kali beruntun merebut pole position pada balapan MotoGP 2021.
Sebelumnya, dia juga meraih pole position pada balapan MotoGP Doha di Sirkuit Internasional Losail, Qatar, 18 April lalu.
Jalannya kualifikasi MotoGP Spanyol 2021
Pada percobaan pertama, Fabio Quartararo langsung memimpin dengan catatan waktu lap 1 menit 36,807 detik.
Di belakang Quartararo terdapat pebalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, yang lebih dulu menjalani Q1 sebelum lolos ke Q2.
Hasil MotoGP
kualifikasi
MotoGP Spanyol 2021
Fabio Quartararo
Valentino Rossi
Franco Morbidelli
Jack Miller
MotoGP 2021
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