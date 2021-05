Jadwal Siaran TV Liga Italia Mulai Malam Ini, Pekan Krusial Inter, Juventus, AC Milan & Atalanta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Italia pekan 34 yang dimulai Sabtu (1/5/2021) malam ini, ada Crotone vs Inter Milan, AC Milan vs Benevento dan Udinese vs Juventus.

Laga-laga Liga Italia Serie A pekan ini dari tim-tim macam Inter Milan, AC Milan hingga Juventus bisa ditonton lewat tayangan Live Streaming Bein Sports 2. Belum ada konfirmasi soal tayangan di RCTI.

Pekan ini krusial dan bisa menentukan gelar Scudetto bagi Inter Milan.

Pasukan Antonio Conte bisa mewujudkan gelar Scudetto pada pekan ini.

Inter Milan saat ini memuncaki klasemen Liga Italia dengan raihan 79 poin dari 33 laga.

I Nerazzurri, julukan Inter, unggul 11 poin dari Atalanta yang merangkak ke posisi kedua.

Atalanta naik ke peringkat kedua tak lepas dari hasil pertandingan AC Milan pada pekan ke-33.

AC Milan kalah 0-3 dari Lazio di Stadion Olimpico, Roma, Selasa (27/4/2021) dini hari WIB.

Rossoneri, julukan Milan, pun turun ke posisi kelima dengan torehan 66 poin.

Praktis, kondisi ini membuat Inter kian di ambang juara Liga Italia 2020-2021.