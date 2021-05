Jadwal Tinju Dunia Live TVOne Kelas Berat, Andy Ruiz vs Chris Arreola & Joseph Parker vs Chisora

Jadwal Tinju Dunia Akhir Pekan Ini Live Streaming TVOne Minggu (2/5/2021), Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola dan Joseph Parker vs Derek Chisora

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Tinju Dunia akhir pekan ini, Sabtu (1/5/2021) antara Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola dan Joseph Parker vs Derek Chisora. Duel Tinju Dunia ini tayang via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne.

Andy Ruiz Jr, petinju yang pernah mengalahkan Anthony Joshua, kembali naik ring pada akhir pekan ini di Dignity Health Sports Park in Carson, California, AS dan bakal bertemu dengan Chris Arreola pada partai utama OX Sports PBC Pay-Per-View, Sabtu 1 Mei 2021 atau Minggu (2/5/2021) WIB pukul 09.00. Duel Joseph Parker dan Derek Chisora bisa diakses via Live Streaming TV Online TV One.

Duel Tinju Dunia Andy Ruiz Jr vs Chris Arreola dan Joseph Parker vs Derek Chisora bisa diakses via Live Streaming TVOne dan Siaran Langsung TVOne Minggu 2 Mein 2021 pagi pukul 09.00 WIB via link yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Andy Ruiz Jr seperti diketahui sempat mengejutkan publik tinju dunia saat mengalahkan Anthony Joshua pada 2019 lalu. Saat itu, Riuz Jr menang TKO atas AJ. Kemenangan ini sekaligus membuatnya menjadi juara dunia kelas berat sejati dengan menyandang empat sabuk juara, yakni WBA, WBO, IBF, dan IBO.

Sayang, Andy Ruiz Jr tidak mampu mempertahankannya. Pada duel rematch yang berlangsung enam bulan berikutnya, petinju berusia 31 tahun itu kalah dan harus kehilangan seluruh sabuk juaranya.

"Kami akhirnya memberi kesempatan fans mendapatkan apa yang mereka inginkan pada Sabtu ini (Minggu WIB). Ini akan menjadi sebuah keuntungan," kata Ruiz Jr seperti dilansir dari fightnews.

Ini merupakan duel pertama Ruiz Jr sejak menelan kekalahan dari Anthony Joshua. Dia mengaku telah menjalani persiapan yang matang agar tampil lebih prima di atas ring.

Diet Ketat

"Berat saya 140 kg ketika saya memulai latihan ini. Kami mulai menurunkan berat badan perlahan tapi pasti. Orang bertanya-tanya apakah saya masih punya kekuatan yang sama setelah menurunkan berat badan, tetapi saya telah bekerja keras dan kekuatan itu pasti tetap bersama saya," katanya.

"Setiap orang punya rencana sampai mereka terkena pukulan di wajah. Kami berdua harus melakukan bisnis kami di sana. Saya berdoa agar menang dan agar kita berdua keluar dengan sehat. Pria yang lebih baik akan menang pada Sabtu malam," Andy Ruiz Jr menambahkan.

