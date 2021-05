LINK Streaming TV Online Palace vs Man City Liga Inggris Malam Ini, Sergio Aguero Main

Link Live Streaming Palace vs Man City di Liga Inggris, Sabtu (1/5/2021) via Live Streaming Mola TV tak Live Streaming Net TV, Sergio Aguero main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Palace vs Man City di laga Liga Inggris, Sabtu (1/5/2021) via Live Streaming Mola TV dan tak via Live Streaming Net TV. Sergio Aguero main.

Link Live Streaming Palace vs Man City bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan bukan via Live Streaming Net TV. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Sergio Aguero duet bareng Raheem Sterling.

Jelang laga nanti skuat Crystal Palace yang akan menjalani laga kandang dalam penampilan yang sangat buruk dimana di pertandingan terakhirnya akhir pekan kemarin skuat palace menelan kekalahan 2-1 saat melawan Leicester City, dengan kekalahan tersebut skuat Crystal Palace belum pernah menang di tiga pertandingan terakhir di Liga primer Inggris.

Sementara Man City yang akan menjalani laga tandang dalam laga nanti membutuhkan mental yang kuat untuk bisa meneruskan tren positifnya.

Skuat City pekan ini menjalani jadwal yang cukup padat, usai meraih gelar juara Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2020/21 setelah mengalahkan Spurs dengan skor 1-0.

Skuat City pertengahan pekan ini akan terbang ke Prancis memenuhi undangan skuat PSG dalam laga semi final leg pertama Liga Champion.

Dalam lima pertandingan terakhirnya Crystal Palace tampil sangat buruk dengan hanya meraih 1 kemenangan 1 kali imbang dan 3 kali kalah.

Sementara City di lima pertandingan terakhirnya juga tampil tak konsisten dengan hanya meraih 3 kemenangan dan 2 kali kalah.