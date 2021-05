Live Bein Sports 2! Susunan Pemain AC Milan vs Benevento Liga Italia Malam Ini, Calhanoglu & Ibra

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming AC Milan vs Benevento di Liga Italia Serie A, Minggu (2/5/2021) via Live Streaming Bein Sports 2, Hakan Calhanoglu, Zlatan Ibrahimovic dan Ante Rebic main

Laga ini akan menjadi momentum yang sangat pas bagi MIlan untuk bangkit dan merebut kembali posisi 2 Serie A Italia yang kini di duduki skuat Atalanta.

Dua kekalahan di pertandingan sebelumnya membuat posisi Milan turun di peringkat 4.

Sebelumnya skuat Milan di kalahkan Sassuolo dengan skor 1-2, dan akhir pekan kemarin derita Milan bertambah setelah di permak Lazio dengan 3 gol tanpa balas.

Sementara Benevento juga dalam penampilan yang jauh lebih buruk jelang laga kontra Milan esok dimana di pertandingan terakhirnya skuat Benevento di permalukan Udinese dengan skor 2-4.

Kekalahan tersebut menambah panjang rekor buruk skuat Benevento dengan belum sekali pun meraih kemenangan di lima pertandingan terakhirnya.

Akhir pekan ini melawan Milan jelas akan menjadi laga yang mustahil bisa mereka menangkan.